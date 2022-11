Une formation à la prise en charge des violences sexuelles au sein de l’académie de police de la province de Namur

"Il s'agit d'une problématique sensible qui nécessite une approche particulière ainsi que des compétences et connaissances spécifiques. Et où d’autre apporter cette expertise à nos policiers, si ce n’est dans leur propre centre de formation, à l’académie de police de la Province de Namur ?", indique la province de Namur.

Deux sessions seront organisées – en décembre 2022 et en janvier 2023 – suivant les termes de la convention qui lie l’institut pour l’égalité des femmes et des hommes et la Province de Namur. Au total 50 inspecteurs et inspectrices des mœurs des zones de police de l’arrondissement judiciaire de Namur seront formés afin de se relayer 24h/24 et 7j/7 dans ce futur centre pour aider et accompagner les victimes de violences sexuelles.