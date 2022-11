Carambolage sur la N4 à Natoye mercredi: une conductrice perd la vie

Mercredi en fin d’après-midi, une conductrice a perdu le contrôle de son véhicule sur la N4 à hauteur de Natoye, en direction de Marche-en-Famenne. Elle a quitté la route et a terminé sa course contre un poteau. Les secouristes de la zone Dinaphi, menés par le capitaine Léonard et présents en nombre, n’ont rien pu faire pour la sauver.

Dans la foulée, le tragique événement a provoqué un surraccident impliquant quatre autres véhicules. Deux personnes, légèrement blessées, ont été emmenées à l’hôpital le plus proche. Les automobilistes sur la N4 sont à l’arrêt. La route est d’ailleurs fermée aux autres conducteurs pour faciliter le travail des secouristes. Ces derniers attendent un camion avec un produit moussant pour nettoyer la chaussée et libérer, au plus vite, une voie de circulation.