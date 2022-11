Menaces de mort au CPAS de Namur

Le parquet a réclamé un mandat d’arrêt et une expertise mentale en vue d’un internement à son encontre.

Un suspect né en 1993 a été privé de liberté le 21 novembre pour des menaces écrites et verbales proférées contre une assistante sociale du CPAS de Namur ainsi que des faits de harcèlement, communique le parquet de Namur. Le sans-domicile fixe s’est présenté ce jour-là dans les locaux du CPAS et a proféré des menaces de mort à l’encontre de l’assistante sociale, qu’il n’a finalement pas rencontrée, étant maintenu dans le sas d’entrée par un agent de sécurité. Le parquet a réclamé un mandat d’arrêt et une expertise mentale en vue d’un internement à son encontre. Il possède déjà des antécédents judiciaires de même nature.