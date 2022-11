Un ouvrier non déclaré dans un car-wash d’Andenne

Le 9 septembre 2021, un contrôle de l’inspection sociale a eu lieu dans un car-wash d’Andenne. Il s’est avéré que sur les 3 personnes sur place, un des travailleurs n’avait pas fait l’objet d’une déclaration immédiate de travail, la dimona.

Le gérant était présent pour s’expliquer ce mercredi. "Je n’étais pas au courant, je n’étais pas présent au moment du contrôle et ce n’est pas moi qui l’ai mis au travail. Mais je comprends que je suis responsable de la situation vu qu’officiellement je suis le gérant. Mais j’avais laissé l’affaire en sous-traitance à quelqu’un d’autre à cette période. J’ai ouvert le car-wash et le covid a frappé, il n’y avait pas beaucoup de travail. L’affaire n’a jamais fonctionné et je me suis endetté. C’était une erreur de ma part de laisser cela tourner à rien."

Pour clore l’incident, une transaction de 1.500 euros a été proposée au prévenu. "Je n’avais vraiment pas les moyens de la payer vu tout ce que j’ai perdu financièrement avec ce car-wash." Ce mercredi, l’auditorat du travail a requis une amende de 8000 euros à l’encontre du prévenu, dont le casier judiciaire mentionne déjà un antécédent de même nature. Condamné à Bruxelles en 2020, l'intéressé était par ailleurs concerné par une interdiction professionnelle au moment des faits.

Le conseil du prévenu plaide un sursis le plus large possible sur le montant de la future amende.

Jugement le 14 décembre.