Avenir du chanter naval Meuse et Sambre : des clarifications

Le tribunal de commerce de Namur a prononcé la faillite de ce chantier naval, le dernier de Wallonie, en janvier 2021. Depuis lors, un curateur a pris en main ce dossier et, en mai dernier, une convention de négociation exclusive avait été signée avec un repreneur potentiel intéressé par les sites de Seilles et de Monsin. Il restait toutefois une série d’élément à régler pour conclure la reprise. En particulier, le candidat repreneur a fait part de son souhait légitime d’obtenir la garantie qu’il ne devra pas s’exposer à des coûts additionnels liés à la pollution des sols qui ne serait pas de sa responsabilité.

Stéphane Hazée indique : "Le Gouvernement wallon, à travers les Ministres Willy Borsus (Économie), Céline Tellier (Environnement) et Philippe Henry (en charge des Ports Autonomes), a clarifié le cadre juridique autour de la répartition des responsabilités au niveau des pollutions historiques et a donc dénoué le principal nœud persistant. Si la curatelle venait à faillir à ses obligations concernant la gestion de la pollution, le Gouvernement examinera, une fois que la situation sera objectivée, les hypothèses de financement et les outils à sa disposition pour répondre aux obligations décretales. À cette occasion, l'intervention régionale globale sera fixée, sachant qu'il faut qu'il y ait un projet potentiel de continuité d'une activité économique et une analyse du site concerné. Le Gouvernement a aussi proposé une prise en charge partagée des coûts des études d’orientation, entre la SOGEPA, les ports autonomes et le candidat repreneur."

Et de conclure : "Nous espérons ainsi que cette clarification permettra aux perspectives de relance de se concrétiser à brefs délais et nous questionnerons à nouveau très prochainement le Ministre sur la conclusion des contacts pour la reprise concrète des activités."