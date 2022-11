Faits de mœurs sur sa fille souffrant d’une déficience mentale à Philippeville

Le prévenu est en aveux et dit avoir honte. Il n’a plus aucun contact avec sa fille depuis les faits.

Un père de famille originaire de Philippeville est poursuivi devant le tribunal correctionnel de Dinant pour différents faits de mœurs commis sur sa fille souffrant d’une déficience mentale, entre le 24 mai et le 10 juin 2019. Elle était alors âgée de 15 ans. On parle de viol, d’inceste et d’atteinte à l’intégrité sexuelle.

Les faits ont été dénoncés par la victime auprès d’une éducatrice de l’institution dans laquelle elle est placée. “Son papa lui a lavé le dos, a dévié sur sa poitrine puis l’a contrainte à une relation sexuelle”, explique le parquet de Namur. Les faits se sont produits une seconde fois durant la période infractionnelle. “Il lui avait fait promettre de ne rien dire”, ajoute le ministère public.

Devant le président Hauquier, ce dernier est en aveux mais ne se montre pas très loquace. Il s’en remet à ses déclarations de l’époque, évoquant un manque de souvenir. “C’est un peu facile ça. Des souvenirs vous en avez mais vous ne voulez pas en parler”, lance le magistrat. “La honte… ”, répond le prévenu.

Un examen mental de ce dernier met en avant d’importantes faiblesses intellectuelles. “Mais il n’y a toutefois pas lieu de prononcer son internement. Par contre, un suivi de groupe est préconisé”, dit le parquet de Namur qui requiert deux ans avec sursis probatoire.

Le prévenu a effectué six mois de détention préventive dans le cadre de ce dossier. “Il a été libéré sous conditions qu’il a respectées. Depuis trois ans et demi, des choses ont déjà été mises en place et il n’y a pas eu de récidive”, plaide son avocate qui va aussi dans le sens d’un suivi. Jugement le 12 janvier.