Florennes : une maman poursuivie pour avoir infligé les pires sévices à ses quatre filles durant plus de huit ans

Entre janvier 2012 et novembre 2020, les “punitions” étaient à répétition, excessives et inadéquates.

Durant plus de huit ans, entre janvier 2012 et novembre 2020, quatre jeunes filles ont été victimes de traitements inhumains infligés par leur maman, à Florennes. Les faits subis sont nombreux et surtout incompréhensibles.

Ces quatre jeunes filles (Ndlr : trois sont aujourd’hui âgées de 11, 12 et 14 ans, la dernière est jeune majeure) étaient régulièrement insultées, victimes de claques (parfois avec une pantoufle), de coups de pied et de tirages de cheveux. “Elle a quand même traité une de ses filles de pute et de salle chienne”, commente Me Dendauw, avocate de la jeune fille majeure.

Cette maman empêchait également ses filles de parler en mettant sa main sur leur bouche et leur nez ; elle les forçait à rester à genoux les mains en l’air ou sur la tête pendant de longues minutes (jusqu’à 40) ; leur faisait prendre des douches froides ; leur mettait des cuillères de liquide vaisselle dans la bouche en cas de gros mot ; leur mettait la tête dans leur assiette de nourriture ; leur faisait recopier 4 à 500 fois les mêmes termes. Elle a également déjà couru après une de ses filles avec un couteau en la menaçant de la tuer. Une autre a reçu le contenu de la poubelle de la salle de bains, remplie de serviettes hygiéniques, sur la tête. Enfin, elle a mis la tête d’une de ses filles dans un sac de copeaux qui contenait des excréments d’animaux. “Les “punitions” étaient à répétition, excessives et inadéquates. Ces filles sont détruites”, plaide Me Fery, présente pour les trois plus jeunes victimes.

“J’étais débordée par la situation, je n’arrivais pas à me faire entendre. J’étais tout le temps écrasée”, a expliqué la prévenue lors de l’audience. Au fil des années, celle-ci délaissait ses enfants au profit des jeux en ligne. “C‘était pour moi le seul moyen de m’échapper”, a-t-elle ajouté.

Le papa est quant à lui poursuivi pour non-assistance à personne en danger. “Je n’étais pas souvent là mais quand je l’étais, j’intervenais pour la calmer. Mais il est vrai que je n’ai jamais déposé plainte contre mon épouse ni sollicité d’autres services. C’était délicat de faire ça. J’avais toujours l’espoir que la situation s’apaise.”

Les faits ont été portés à la connaissance de la justice après qu’une des jeunes filles a indiqué à l’une de ses éducatrices qu’elle manquait de nourriture chez elle, qu’il n’y avait plus d’eau chaude, ni toilette.

Le dossier a été mis en continuation afin que la maman soit vue par un collège d’experts psychologues et psychiatres.