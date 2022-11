Les rendez-vous de proximité : une nouvelle formule pour les personnes aînées à Namur

Ce mardi 29 novembre 2022, à l’initiative du Conseil consultatif communal des aînés et de la Ville de Namur, une après-midi musicale, animée par M. Andréa Caltagirone marquera la reprise des « rendez-vous de proximité », après une interruption de deux ans suite à la crise sanitaire.

Depuis de nombreuses années, ces rendez-vous de proximité sont organisés mensuellement, à tour de rôle dans plusieurs entités du territoire communal et visent à lutter contre l’isolement et la solitude des personnes ainées. Ces rendez-vous sont le fruit d’une collaboration entre la Ville, le Conseil consultatif communal des ainés et de nombreux partenaires de la vie associative locale.

La ville de Namur indique : "Les activités proposées sont variées, de manière à satisfaire le plus grand nombre : thés dansants, démonstrations de danses, séances de découverte de jeux anciens, conférencesdébats ou encore ateliers créatifs. Ces rendez-vous sont accessibles à chacun et chacune et permettent des échanges avec les services sociaux de la Ville. Une attention particulière est portée à ce que toute personne puisse participer aux activités proposées par un choix approprié des lieux. Un tarif préférentiel est d’ailleurs prévu pour les personnes bénéficiant de revenus modestes (en toute discrétion).

En pratique : le mardi 29 novembre, rendez-vous à la Salle Francis Laloux, située dans le parc Astrid de Jambes. Bus : lignes 1A, 433 ; gare SNCB Jambes ligne 154. Parking aisé à proximité, face au magasin « Trafic » du complexe « Acinapolis ». Inscription obligatoire : 081 24 72 54 et egalitedeschances@ville.namur.be