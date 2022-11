Namur : des menaces envers un couple

Ce mercredi, un homme né en 1998 a été privé de liberté à 7h10 pour menaces par gestes et/ou emblèmes envers un couple à Namur, indique le parquet de Namur. Un individu au comportement suspect suivait un couple dans les rues de Namur vers 6h du matin. Pour se mettre en sécurité, le couple s’est réfugié au guichet de la gare. Resté à l’extérieur du guichet, le suspect a mimé un égorgement. Sécurail (police du chemin de fer) est arrivé sur place et a contacté la Zone de Police Namur Capitale.

À l’arrivée de la police sur les lieux, l’individu a pris la fuite vers le centre-ville. Lors de sa fuite, le suspect a perdu un couteau à steak. Il a été interpellé et privé de liberté à 7h10 par les services de police. Il apparait que le suspect a des antécédents récents notamment en matière de coups et blessures et de menaces. Ce 24 jeudi, le dossier est mis à l’instruction. Un mandat d’arrêt et une expertise mentale ont été sollicités.