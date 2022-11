Un nouveau centre de prélèvements externe au CHRSM - site Sambre

Ce nouveau centre de prélèvements externe se situe au Centre paramédical de Wanfercée-Baulet (Place André Renard 8) et est ouvert du lundi au vendredi de 07h30 à 9h30 et sans rendez-vous. C’est le 7e centre de prélèvements externe du CHRSM – site Sambre.

Les autres centres : Polyclinique « Les Aliziers », rue Saint Sang, 112 à Auvelais, ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à 9h30, le Centre de prélèvements, rue J.Destrée, 1 à Aiseau-Presles, ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à 8h30, La Rosière - Ch. de Namur, 19 à Fosses-la-Ville, ouvert du lundi au vendredi, de 7h30 à 10h, Rue Delmotte Lemaitre, 1 à Fosses-la-Ville, ouvert les lundi et mercredi de 7h30 à 10h et le samedi de 8h à 10h, le Centre de prélèvements - Rue de la Glacerie, 59 à Moustier, ouvert du lundi au vendredi, de 7h à 8h30. Il existe une ossibilité de dépôts via une boite aux lettres. Heure de passage : du lundi au vendredi à 11h et 16h. ABC Soins Bandagisterie - Av. F. Roosevelt, 2a à Tamines, ouvert du lundi au vendredi, de 8h à 10h. Centre paramédical - Place André Renard, 8 à Wanfercée-Baulet, ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à 09h30.

Pour les patients à mobilité réduite, les prélèvements peuvent être réalisés à domicile, sur demande au 071 265 229. Pour les prélèvements à l’hôpital : du lundi au vendredi, de 07h à 12h30 et de 13h à 18h. Le samedi de 08h à 12h. Tous les prélèvements à l'hôpital sont réalisés sur rendez-vous.