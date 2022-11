Un parcours artistique illuminera Namur du 9 décembre au 8 janvier

Mis en place pour la première fois en 2020, ce parcours vise à renforcer l'attractivité commerciale et touristique de la capitale wallonne. Le parcours mettra notamment à l'honneur le Grand Manège, le Palais Provincial, la Confluence ainsi que les places Saint-Aubain et Maurice Servais. Le marché a été attribué à la société Mad Cat Studio. Une trentaine d'artistes, d'opérateurs et de collectifs namurois se sont ensuite greffés au projet.

"Ensemble, ils ont œuvré à la conception d'un parcours comprenant neuf mises en scène utilisant la lumière, les arts et les technologies", a expliqué Anne Barzin, Echevine du Développement touristique et des Fêtes. Elles seront exposées aux quatre coins du centre-ville du 9 décembre au 8 janvier, de 17h00 à minuit. Le fil conducteur sera le mouvement. Les concepteurs ont souhaité mettre en avant l'homme, l'eau, le vent, la ville dans leur mouvance perpétuelle.

"Grâce à quatre œuvres interactives, le public sera, lui aussi, mis en mouvement, tout en laissant libre cours au jeu des lumières et des sons", a ajouté Anne Barzin. Toutes les informations sur les œuvres, les artistes et le patrimoine seront également reprises sur une application, disponible en français et en néerlandais. celle-ci accompagnera le visiteur tout au long d'un parcours de 2,9 kilomètres totalement libre et gratuit.