Enfants enfermés dans les toilettes, gavés : des faits de maltraitance dans une crèche de Jemeppe-sur-Sambre

Le parquet de Namur a requis vendredi devant le tribunal correctionnel des peines de prison de 2 mois et des amendes de 50 euros assorties de sursis simple à l’encontre de 2 prévenues, puéricultrices, poursuivies pour maltraitance. Le dépassement du délai raisonnable a été invoqué dans ce dossier, l’instruction n’ayant pas connu d’avancements pendant près de 5 ans.

Les faits reprochés aux prévenues, la directrice de la crèche et une de ses employées, se sont déroulés entre 2011 et 2015 pour l’une et 2013 et 2016 pour l’autre. Le dossier a vu le jour en raison des dénonciations formulées par une stagiaire, corroborées par des constatations de l’ONE et de la police et par les plaintes de parents.

Un papa qui venait rechercher sa fille de 10 mois en avril 2012 a constaté que celle-ci avait été enfermée dans les toilettes par la directrice de la crèche car elle empêchait les autres nourrissons de faire la sieste. Les policiers se sont rendus sur place plus tard en toute discrétion et ont assisté à une scène lors de laquelle la deuxième prévenue hurlait sur un bébé, avant de l’empoigner par une jambe pour le replacer sur la table à langer. D’autres faits de privation de soin et de négligence sont évoqués : rations de nourriture insuffisantes, enfants non changés ou lavés à l’eau froide, hurlements incessants des encadrantes, enfants isolés à cause de leurs pleurs, gavage des nourrissons jusqu’à ce qu’ils vomissent, enfants livrés à eux-mêmes,…

La directrice s'est expliquée : "Accueillir des enfants a toujours été mon rêve. Je suis désolée de ce qui s'est passé. J'y pense toujours énormément. J'avais des problèmes personnels à l'époque et je ne suivais pas, je ne me sentais plus capable." Son employée commente : "J'ai haussé le ton trop souvent, c 'est vrai. J'étais la seule à temps plein. Je me suis sentie débordée, j'ai dépassé mes limites personnelles, je n'ai pas si dire stop au bon moment, cela a joué sur mon moral, sur mon stress."

“ Les deux prévenues n’avaient pas les capacités pour accueillir des enfants en bas âge”, précisait le substitut Baudoin. L’ONE évoque dans un de ses rapports le fait qu’elles prêtaient aux enfants des intentions d’adultes. Il est évidemment difficile, autant de temps après les faits, d’objectiver le préjudice des jeunes victimes. Le développement d’un syndrome d’hypervigilance peut découler de ce genre de traitements. Certains parents ont évoqué à l’époque des enfants déshydratés, des terreurs nocturnes, des mycoses vaginales,… ”

L’avocate de la directrice de la crèche souligne la prescription pour certains faits et plaide l’acquittement pour d’autres. Le conseil de l’employée plaide une simple déclaration de culpabilité, estimant que les poursuites sont irrecevables et que le délai raisonnable est dépassé. Les deux prévenues ont depuis lors changé d’orientation professionnelle.

Jugement le 23 décembre