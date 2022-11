La façade des Engagés taguée par le collectif BADASS à Namur

À l’occasion de la journée de lutte contre les violences faites aux femmes qui a lieu ce 25 novembre, le collectif BADASS (Bitches Against Daddy’s rules And Social Standards) a placardé la façade des Engagés, à Namur. “Les désengagés de la lutte contre les violences sexistes” peut-on lire.

De cette façon, ses membres veulent à nouveau interpeller les représentants politiques sur la présence de l’œuvre Searching for Utopia de Jan Fabre dans l’espace public.

Pour rappel, l’artiste a été condamné à 18 mois de prison avec sursis, en avril dernier par le tribunal correctionnel d’Anvers, pour des faits de violence, harcèlement, comportements sexuels inappropriés sur le lieu de travail et attentat à la pudeur sur une personne.

”Ce n’est pas en déboulonnant la tortue de Jan Fabre installée à la Citadelle de Namur que l’on va faire progresser la cause de la lutte contre les violences faites aux femmes. Le tribunal n’a pas condamné une œuvre d’art mais le comportement grave et problématique d’un homme”, avait réagi le bourgmestre de Namur Maxime Prévot. Namur n’a pas retiré ni déplacé la statue mais a en revanche choisi d’y ajouter un panneau explicatif ainsi qu’un bandeau, pour une durée de 18 mois correspondant à la condamnation de l’artiste, placé sur les yeux de la personne représentée chevauchant la fameuse tortue.

BADASS estime que ce maintien par les autorités communales contribue à la banalisation des violences que subissent les femmes et minorités de genres.

“Il est temps que les autorités communales trouvent des solutions concrètes contre les violences sexistes, notamment en permettant l’appropriation de l’espace public par les femmes et minorité de genre. Dans ce but, il est nécessaire de changer les représentations valorisées dans notre société : choisir de mettre en avant des personnages, artistes et œuvres qui portent ou représentent des valeurs d’inclusion, retirer les statues honorant des personnages s’étant rendu coupable de violences. ” Une pétition et un appel à projet pour remplacer la statue ont notamment été lancés, d’autres actions sont à venir.