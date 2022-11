Une trentaine de panneaux publicitaires recouverts par des activistes de “Namur sans pub”

Dans la nuit de jeudi à vendredi, les activistes de “Namur sans pub” ont remis le couvert à l’occasion du Black Friday en recouvrant une trentaine de panneaux publicitaires réclamant “des étoiles, pas des pubs”.

“À l’heure où les prix de l’énergie explosent et que les dégâts climatiques se multiplient, des économies d’énergie s’imposent pour tout le monde. Mais alors que les individus sont sommés d’économiser, les entreprises publicitaires continuent à gaspiller de l’électricité pour éclairer les panneaux publicitaires la nuit, alors que la fréquentation des rues est très faible. Un emploi non seulement inutile, mais également nocif pour l’environnement”, selon "Namur sans pub".

Les activistes réclament “des étoiles, pas des pubs”. ©D.R

Les activistes estiment que la publicité est “désastreuse pour l’environnement”. “Elle crée chez les consommateurs des besoins artificiels au profit des entreprises, elle impose des récits de bonheur à l’emporte-pièce, elle génère des normes sociales clivantes, notamment sexistes et classistes. ”

L’action de "Namur sans pub" a pris place à l’occasion du Black Friday qui est “emblématique du monde que la publicité promeut”. “Il est temps de changer les valeurs fondamentales de notre société. Tant que les entreprises privées pourront produire n’importe quoi, n’importe quand et n’importe comment, la terre et les travailleurs en souffriront. Il est temps d’axer notre système sur nos besoins et nos ressources plutôt que sur le profit. ”