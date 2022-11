Faits de mœurs dans un centre pour personnes cérébrolésées : l'internement

Des faits de mœurs commis dans un centre namurois pour personnes cérebrolésées ont été évoqués le 28 octobre devant le tribunal correctionnel de Namur. D’un côté, la victime qui souffre du syndrome d’alcoolisme fœtal. “Une vie foutue en l’air dès la grossesse”, plaide son conseil. Les dérives de la maman ont en effet engendré chez elle diverses malformations et une déficience mentale. “Elle n’a que 6 ou 7 ans d’âge mental. ” De l’autre, un homme dont la vie a basculé en 2012 à la suite d’un accident de voiture. Plongé dans le coma, il conserve depuis d’importantes séquelles.

Ce contexte particulier planté, venons-en aux faits. En 2020, une éducatrice du centre a vent d’un comportement inadapté dans le chef du prévenu. On parle d’attentats à la pudeur et d’un viol sur cette autre résidente. L’homme se dénonce, malgré lui. “Ce monsieur, à qui on n’avait encore posé aucune question, a directement dit qu’il n’avait eu aucune relation sexuelle avec elle”, poursuit la partie civile. Son ADN est en plus retrouvé sur la couette du lit de la victime.

L’avocat de la défense évoquait un problème de libido chez son client en plus des soucis mentaux. Il tenait néanmoins à se montrer rassurant. “En plus d’avoir subi une castration chimique, monsieur se trouve désormais dans un centre qui n’accueille que des hommes. ”

L’internement du prévenu a été ordonné ce vendredi.