Une peine de travail de 100 heures pour avoir giflé une automobiliste qu’il estimait mal stationnée à Andenne

Le 28 avril 2021, un jeune Andennais s’en est pris à une automobiliste qu’il estimait mal stationnée. Le 28 octobre dernier, il devait s’expliquer devant le tribunal correctionnel de Namur sur ce qui l’a poussé à franchir le pas de la violence ce jour-là.

”C’est une rue à sens unique dans laquelle il est impossible que deux véhicules roulent de front”, expliquait le prévenu. “Or, cela faisait plusieurs jours que cette dame était garée devant une maison et que je devais lui demander de bouger sa voiture. Au bout de la 2e ou 3e fois, j’ai cru qu’elle allait me mettre un coup alors je lui ai mis une baffe et je suis parti en courant”, poursuit-il.

La victime a, elle, une autre version. “La première fois, il m’a dépassée dans cette rue car je roulais trop doucement alors que la vitesse est limitée à 30km/h. La deuxième fois, il est arrivé à pied avec d’autres personnes. Il n’était donc même pas en voiture. Il m’a frappé avec un objet qu’il tenait en main. Je ne sais pas si c’était un tournevis ou des clés mais j’ai encore une cicatrice”, dit-elle. Le principal intéressé contestait avoir utilisé un objet pour frapper.

Ce dernier était également concerné par un second dossier de coups. Le 29 mai 2019, il a poussé sa compagne de l’époque, laquelle a chuté dans les cailloux.

Pour ces deux affaires, le parquet de Namur réclamait des peines de 6 et 4 mois de prison, avec sursis probatoire. Une formation de la gestion de la violence était préconisée.

Ce vendredi, le tribunal a condamné l’intéressé à une peine de travail de 100 heures et à une amende de 100 euros.