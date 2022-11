À travers le texte et plus de 600 illustrations provenant de ses collections, Jacky Marchal retrace l’occupation de ces installations et sites par les différentes unités qui ont séjourné à Namur tout au long d’un siècle.

Comme chaque année depuis 1999, les Amis de la Citadelle de Namur proposent un ouvrage thématique relatif à l’histoire de Namur ou de sa citadelle. Cette année, après le troisième tome de la collection Namur en cartes postales paru en août, c’est un ouvrage consacré à la vie militaire, sous la plume et à travers les collections de Jacky Marchal qui est proposé en cette fin d’année sous le titre : La présence militaire à Namur en cartes postales, photos et documents anciens.

Les Amis de la Citadelle de Namur indiquent : “Depuis la fin du XIXe siècle, des nouvelles installations militaires ont vu le jour à Namur. Elles ont accueilli des dizaines de milliers de recrues qu’y ont fait leur service ou leur formation militaire. Au début des années 1970, certaines sont désaffectées puis démolies. D’autres sont construites dans le courant du XXe siècle. La caserne du Génie à Jambes est désormais fermée tandis que celle de Flawinne est toujours occupée par les Commandos qui sont également installés à Marche-les-Dames.”

À travers le texte et plus de 600 illustrations provenant de ses collections, Jacky Marchal retrace l’occupation de ces installations et sites par les différentes unités qui ont séjourné à Namur tout au long d’un siècle. “L’ouvrage rappellera aux plus âgés de bons, voire de moins bons souvenirs lors de leur service militaire. Quant aux plus jeunes, ils découvriront la vie des hommes en caserne, leur travail au quotidien, leurs corvées mais aussi leurs manœuvres. L’auteur aborde également les fêtes organisées par l’armée, sa présence dans les rues de Namur, quelquefois avec des débordements… ou encore ses activités sociales, entre autres. Et si les chevaux ont été remplacés par des véhicules motorisés, les tenues ont aussi évolué et sont commentées.”

C’est tout un pan, aujourd’hui disparu, de l’histoire de Namur qui est raconté dans cet ouvrage largement illustré notamment par plusieurs documents rares et inédits. L’ouvrage est préfacé par Madame Ludivine Dedonder, Ministre de la Défense.

J. Marchal, La présence militaire à Namur en cartes postales, photos et documents anciens. Des installations, des sites et des hommes, Namur, Les Amis de la Citadelle de Namur, 2022. 264 pages, 21 x 29,7 cm, imprimé sur papier couché 150gr., sous couverture 300gr. avec rabats et pelliculage brillant, plus de 600 illustrations. Prix public : 32€. Informations : www.namurcitadelle.be – info@namurcitadelle.be