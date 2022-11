Namur : l’ancienne banque Fortis de la rue des Carmes démolie à partir du 7 décembre

La société Naoxis, du groupe Diversis, a annoncé ce lundi le démarrage des travaux de démolition et de reconstruction de l’ancienne banque BNP Paribas Fortis, située entre la rue des Carmes et la rue Godefroid à Namur.

Les travaux de démolition débuteront le mercredi 7 décembre à 10h en présence du bourgmestre Maxime Prévot. Les travaux de démolition seront réalisés par le groupe Jean Nonet.

Pour rappel, le projet immobilier porte sur la création d’un nouvel îlot urbain comprenant du logement (70 appartements), du commerce (400 m2 de zones commerciales et 80 m2 de professions libérales), un espace sportif (700 m2 pour un hall omnisports et un espace fitness), du parking (70 places) et un parc public.

Les travaux de construction de l’immeuble devraient démarrer avant l’été 2023.