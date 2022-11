Jemeppe-sur-Sambre: Inovyn fait un don de 450 000 € au CPAS

C’est une des informations positives du conseil communal de lundi soir: la société jemeppoise Inovyn, spécialisée dans la production de PVC, offrira 450 000 € sur trois ans au CPAS. "La convention de mécénat signée par le CPAS et INOVYN porte sur 3 ans et 3 tranches identiques de 150 000 €, commente la bourgmestre, Stéphanie Thoron. La première tranche sera versée en 2022, d’où la nécessité de l’introduire, lundi soir, lors de la modification budgétaire du CPAS qui a été validée par le Conseil communal hier. Les autres tranches apparaîtront donc dans les budgets futurs du CPAS."

Cette donation possède plusieurs objectifs: financer l’accessibilité au sport et à la natation pour les enfants des écoles de l’entité et les publics précarisés. "Je suis heureuse d’avoir pu sensibiliser cette entreprise qui marque son ancrage local et effectue ce don en cohérence avec la politique sportive d’INEOS. Je tiens à remercier le directeur d’Inovyn Jemeppe, Philippe Taranti, pour sa collaboration et son précieux investissement pour les Jemeppois", conclut la bourgmestre. Un don ô combien précieux au regard des difficultés financières dont sont confrontés les CPAS ces derniers mois.