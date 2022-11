Namur : deuxième édition de la Semaine de l'Emploi !

Du 5 au 9 décembre 2022, 5 jours, 5 thématiques, 1 seul lieu, 1 parcours vers l’emploi construit avec la participation de plus de 60 partenaires et 45 entreprises, ce qui donne une centaine de raisons de participer à la semaine de l’emploi à Namur.

Conçue tel un parcours, la 2ème édition de la semaine de l’emploi à Namur accompagne les demandeurs d'emploi vers leur future carrière : formation, job en entreprise, création de leur propre activité, stages, ... Un projet porté par la Ville de Namur, le Forem, la Cité des Métiers de Namur, la Fédération-Wallonie Bruxelles et l’Université de Namur, qui réunira un panel d’acteurs du monde économique et de la formation.

La semaine débutera par une invitation à outiller une recherche d’emploi. Via des ateliers sur les compétences, un studio photo, une préparation à un prochain entretien, la journée posera les bases d’une recherche d’emploi réussie, étape primordiale.

Etape 2, monter en compétences en participant au Salon de l’Education et de la Formation tout au long de la vie. Véritable plateforme en présentiel, la journée du mardi rassemblera une cinquantaine d’opérateurs d'insertion et de formation professionnelle de la région de Namur. Les visiteurs, quel que soit leur âge, pourront échanger, découvrir des opportunités de formation, rencontrer des anciens étudiants et étudiantes ou encore parler des obstacles et ainsi les éviter.

Mercredi, place au changement et à l’accompagnement. Changer et se remobiliser nécessitent très souvent une orientation, des conseils, le soutien et la confiance des autres avant de développer entièrement ses capacités. "Pas de soucis, c’est plus de 30 associations, acteurs de l’orientation socio-professionnelle, structure d’accompagnement à l’auto-création d’emploi qui se mobilisent à la Bourse. Stands, témoignages, rencontres, networking, table ronde sont tout autant d’opportunités de développer ses ambitions professionnelles ou de mise à l’emploi.", indiquent les organisateurs.

Après avoir été outillé, formé ou simplement motivé, il est temps de postuler. Etudiants, doctorants, avec ou sans diplôme, avec ou sans emploi, à la recherche d’un emploi ou d’un stage, l’ensemble des profils sont attendus. 45 employeurs à la recherche de nouveaux talents seront déployés sur l’ensemble de la Bourse.

Le 5ème et dernier jour est une invitation à développer ses compétences à l’étranger et à venir tester et développer ses connaissances en langues de manière originale : escape room en néerlandais, test Elao, conférence sur les possibilités de travailler à l’étranger ou encore stands d’information.

Toutes les activités sont gratuites mais une majorité nécessite une inscription préalable. L’ensemble du programme est rassemblé sur la page www.namur.be/semainedelemploi.

En plus de ce parcours complet, cette semaine de l’emploi permet de construire un maillage concret des acteurs de terrain pour maximiser le développement économique et les opportunités d’emploi sur le territoire namurois.