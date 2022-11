Mesures d’économie face à la crise énergétique : extinction de l’éclairage public sur le territoire de la Ville à partir du 1er décembre

Depuis le 1er novembre 2022, une première expérience de coupure de l’éclairage public entre minuit et cinq heures du matin est de mise à Beez, Lives-sur-Meuse, Loyers et Marche-lesDames. Cette première phase a permis de tester l’extinction de l’éclairage public sur une partie du territoire communal en vue d’une coupure de l’éclairage public sur l’ensemble du territoire namurois à partir de ce 1er décembre.

Le Collège indique : "Le Collège communal a pris cette décision afin de répondre à la crise des coûts de l’énergie que nous subissons tous et toutes. Il est important de rappeler que le Collège a tenu compte des spécificités et des besoins de nos centres urbains et périurbains car la sécurité de nos habitants et habitantes reste la priorité. Pour ce faire, suite à une réflexion approfondie et transversale, l’éclairage public sera maintenu dans différentes zones (voir cartes ci-jointes). L’éclairage public restera également en fonction sur tout le territoire les nuits de Noël et de Nouvel An, c’est-à-dire du 24 au 25 décembre 2022 et du 31 décembre au 1er janvier 2023."

En outre, suite à la décision de la Région wallonne de maintenir son éclairage en fonction, toutes les routes régionales resteront éclairées et sans coupures. En cas de problème lié à la coupure de l’éclairage public, les citoyens et citoyennes peuvent contacter le service de l’Eclairage public : eclairage.public@ville.namur.be – 081 24 85 51