Plus de 20.000 visiteurs à Antica Namur

La 45e édition du Salon Antica s’est clôturée ce dimanche 27 novembre après neuf jours d’ouverture. Les organisateurs dressent un bilan positif avec plus de 20.000 visiteurs belges et européens. “La qualité des stands et des pièces présentées n’a eu de cesse d’être saluée. Une appréciation unanime qui s’est fait ressentir au niveau des ventes”, indique l’organisation. “Cette année, la tendance est générale. Toutes les spécialités confondues ont trouvé acquéreurs ; que ce soit le bijou, le mobilier ancien, les arts décoratifs du 18e&19e, les maîtres anciens, l’Art moderne et contemporain,…”

Le parcours thématique digital autour des pièces d’exception, nouveauté de 2022, a par ailleurs séduit les visiteurs.

Antica Namur reviendra à Namur Expo du 11 au 19 novembre 2023.