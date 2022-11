Une classe à visée inclusive va ouvrir au Collège St-André d’Auvelais

Une classe secondaire à visée inclusive ouvrira ses portes pour la rentrée scolaire 2023 sur le site du Voisin du Collège Saint-André, à Auvelais. Le projet a été porté par deux asbl, New Regard et Alternative 21. L’ouverture se fera en partenariat avec le Centre Scolaire Claire d’Assise de Bouge (Namur). Elle accueillera une dizaine d’adolescents en situation de handicap (porteurs d’une déficience intellectuelle) et relevant du type 2 de l’enseignement spécialisé. Ils passeront une scolarité secondaire complète au cœur d’une école ordinaire.

Pour les accueillir, une classe supplémentaire a été aménagée. Deux enseignants spécialisés et un éducateur compléteront, par ailleurs, l’équipe éducative déjà présente sur le site.

Pour les élèves du site du Voisin du Collège Saint-André qui accueilleront ces dix élèves, cette classe à visée inclusive sera assurément enrichissante sur le plan humain. “Cela permettra aux étudiants de devenir les adultes responsables, respectueux de l’autre, de la dignité de chacun et conscient que les différences peuvent conduire à un enrichissement. Nous voulons valoriser chaque élève et chaque groupe en tenant compte de ses compétences, de ses talents et de son vécu”, explique Michel Van Driessche, Directeur de l’enseignement qualifiant.

Concrètement, les élèves de la classe inclusive sont inscrits dans le spécialisé mais scolarisés dans leur implantation du Voisin. La classe est composée de 7 à 10 élèves dont le temps (36 périodes) se répartit entre du temps, en classe, avec ses pairs pour avoir un enseignement adapté aux aptitudes de chacun ; du temps d’inclusion collective, autour de projets communs, avec les élèves de l’enseignement ordinaire et du temps de vie commune, lors des récréations, repas et temps libres.

Quelques places sont encore disponibles au sein de cette classe.