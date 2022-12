Le Namurois Nicolas Philipart remporte le 3e Prix au concours Champagne des écoles hotelières de Belgique 2022

Le Namurois Nicolas Philippart, 19 ans, étudiant en septième année de sommellerie à l’école hôtelière provinciale de Namur, a terminé à la troisième place de ce prestigieux concours qui s’est tenu lors de Horeca Expo à Gand, le 24 novembre dernier. Au total, 12 élèves, dont 5 francophones, des sixièmes et septièmes années des écoles hôtelières les plus emblématiques du pays, étaient aux prises. Nicolas termine donc sur la troisième place du podium et premier des étudiants francophones pour cette édition 2022.

Le gagnant déclare : "J’ai choisi ce concours car je suis un passionné de la région Champenoise. J’y ai participé pour continuer d’explorer, de développer mes connaissances sur cette région viticole qui pour moi est la plus belle région viticole de France. De par la diversité de ces paysages, ses appellations, de son vignoble, sa réputation et sa méthode d’élaboration typique à la Champagne. Pour moi le Champagne c’est d’abord un moment convivial, festif à passer entre amis ou en famille. Son prestige, son raffinement et son goût unique en bouche promettent de savoureux moments de convivialité dès lors qu'une bouteille se débouche".