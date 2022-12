Les armées belge et française en manœuvre à Cerfontaine

Un vaste exercice annuel, baptisé Celtic Uprise, dont la troisième édition rassemble, du 21 novembre au 2 décembre, plus d'un millier de soldats et se déroule dans le sud de la province de Hainaut et le sud-ouest de celle de Namur.

Un ponton flottant du génie français traverse un des lacs de l'Eau d'Heure, près de Cerfontaine, emmenant deux blindés - un VBCI de l'armée de Terre et un Piranha de la composante Terre - ainsi que des fantassins des deux nationalités qui vont prendre pied sur l'autre rive, déjà "capturée" par un élément précurseur débarqué de zodiacs, sous la protection d'un hélicoptère Agusta A109 armé de la composante Air. La scène s'est déroulée mercredi après-midi près du barrage de Falemprise, dans la botte du Hainaut, lors d'une journée pour VIP organisée dans le cadre de l'exercice "Celtic Uprise".

Cette image résume la coopération qui s'est instaurée entre les deux armées autour du partenariat stratégique binational CaMo (Capacité motorisée), afin d'équiper leurs unités terrestres de matériels largement identiques.

Cette coopération se traduit par un vaste exercice annuel, baptisé Celtic Uprise, dont la troisième édition rassemble, du 21 novembre au 2 décembre, plus d'un millier de soldats dans le sud de la province de Hainaut et le sud-ouest de celle de Namur.

Dans le camp belge, la plupart des participants proviennent de la brigade motorisée - la seule que compte la composante Terre - épaulés par divers renforts. Du côté français (environ 250 personnes), les deux unités principales sont le 152e régiment d'infanterie (152e RI), venu de Colmar (nord-est de la France) avec ses véhicules blindés de combat d'infanterie (VBCI) et le 6e régiment de génie d'Angers (ouest).

Ce régiment fournit des "ponts flottants motorisés" (PFM), une capacité de franchissement de cours d'eau dont l'armée belge s'est séparée voici une vingtaine d'années, ont expliqué mercredi des sources militaires.

"Celtic Uprise" doit illustrer l'étroite coopération franco-belge qui s'est établie dans le cadre du programme CaMo, qui vise à rendre les unités de combat terrestres de deux pays totalement interopérables dans le cadre d'un "partenariat stratégique" bilatéral autour de véhicules communs - les blindés Griffon et Jaguar de la famille Scorpion - mais aussi de structures et de doctrine identiques.

La livraison à la Belgique des premiers Griffon - conçus par le groupe français Nexter mais qui seront assemblés par le fabricant de camions, remorques et véhicules spéciaux Mol, basé à Staden (Flandre occidentale) - est attendue en Belgique en 2025.

Une vingtaine d'officiers belges ont d'ores et déjà été "insérés" dans plusieurs structures de l'armée de Terre française, dont son état-major à Paris et plusieurs écoles d'application pour préparer cette arrivée, a expliqué le commandant de la composante Terre, le général-major Pierre Gérard, à l'agence Belga. Et à partir de l'an prochain, ce nombre sera porté à une trentaine, dont des instructeurs qui seront ensuite chargés de former le personnel belge, a-t-il ajouté.

Le scenario de "Celtic Uprise" est celui d'une "opération de stabilisation" menée par l'Otan. Cette manœuvre se déroule en terrain civil, en anglais et en appliquant des procédures de l'Otan.

L'édition 2022 de cet exercice fait suite à celles de 2019 - tenue dans trois provinces belges - et de 2021, en Flandre occidentale et orientale, mais sans participation française, annulée en raison de la pandémie de coronavirus.