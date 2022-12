Namur : quatre ans requis contre un dealer faisant partie de la filière hollandaise

Un ressortissant hollandais a été interpellé en flagrant délit de deal par des policiers de la zone Namur Capitale, le 10 août 2022, à Salzinnes. “La police disposait d’informations selon lesquelles la filière hollandaise approvisionnait ce secteur. Des observations ont été mises en place et différentes transactions ont été constatées. Lors de son interpellation en flagrant délit, le prévenu avait sur lui 10g d’héroïne et 5g de cocaïne. Son client possédait quant à lui 20g d’héroïne divisés en quatre billes”, explique le parquet de Namur devant le tribunal correctionnel de Dinant.

Ce Hollandais logeait dans un hôtel namurois. Sa chambre a été perquisitionnée. “On y a retrouvé 50g d’héroïne et des factures d’un autre hôtel, à Rhisnes, où monsieur a logé quelques jours plus tôt. Dans cette autre chambre, on a retrouvé du haschisch et de l’argent”, poursuit le parquet de Namur. C’est sur base de ces différentes réservations que la période infractionnelle, qui s'étend du 1er au 10 août, a été établie.

Face au président Henrion, l’homme ne s’est pas montré très loquace ce jeudi. “Je regrette de l’avoir fait”, a-t-il simplement déclaré. Il a néanmoins été un peu plus bavard lorsqu’il a été entendu par les enquêteurs. “Il expliquait qu’il y avait un numéro central et plusieurs vendeurs. Les clients pouvaient tomber sur lui ou sur d’autres personnes. Il recevait de la marchandise déjà emballée et devait remettre l’argent engrangé. Il y avait une répartition des rôles. Il faisait partie d’un groupe structuré, apte à agir au moment propice”, poursuit le ministère public pour appuyer l’association de malfaiteurs. Ce dernier requiert quatre ans de prison ferme. “L’héroïne est un poison, un produit dangereux et addictif qui déstructure les personnalités et les rend marginales. ”

La défense rappelle que le prévenu n’avait “jamais travaillé dans les stupéfiants, en Belgique et aux Pays-Bas”, avant son interpellation. Un sursis simple est demandé. Jugement le 22 décembre.