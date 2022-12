Namur : une réunion d'information au sujet des grands chantiers

À Namur, des chantiers d'ampleur battent leur plein. Chantier de la gare multimodale, travaux de l’axer/Rogier/Brabant, chantier de la place de la Station et du Boulevard Ernest Mélot, extension du piétonnier du centre-ville, construction de la passerelle cyclo-piétonne adjacente au chemin de fer au-dessus de l’Avenue du Roi Albert, bande cyclable le long du parc Louise Marie jusqu’à Omalius… le centre de Namur se transforme jour après jour.

La ville indique : "Les grands projets prévus à Namursont aussi synonymes de chantiers et d’inquiétude potentielle pour toutes ceux et celles qui fréquentent le centre-ville. Pour informer au mieux en temps réel, la Ville de Namur propose aux citoyens et citoyennes de se replonger dans l’actualité des chantiers au travers de réunions publiques d'information régulières. Les élues et élus, techniciennes et techniciens ainsi que les gestionnaires de projets feront la synthèse des grandes étapes à venir, vous informeront des perturbations sur la circulation et le stationnement, vous proposeront des alternatives, etc. Vous pourrez également poser toutes vos questions en lien avec les différents travaux."

Les intervenants et orateurs : des membres du Collège communal de la Ville de Namur, les représentants du Départements des Voies publiques de la Ville de Namur, la SNCB, le TEC, les responsables de différents projets, les maîtres d’ouvrage des différents chantiers.

Informations pratiques : le lundi 05 Décembre 2022 à 18h30 à la Bourse (Auditoire Félicien Rops), Place d’Armes - 5000 Namur. Participation gratuite, inscription obligatoire sur https://www.le-nid.be/reservations (300 personnes maximum)