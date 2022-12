Une multitude de vols commis à Namur pour acheter sa drogue

Un habitant de Daussoulx a commis une multitude de vols qualifiés et à l’étalage, en 2021 à Namur. On lui reproche également un vol avec violence d’un gsm commis rue Godefroid. “La victime était assise sur un banc lorsqu’elle a été saisie par le bras et emmenée dans un recoin. L’individu l’a saisie par le cou et lui a volé son gsm. Il a ensuite pris la fuite rue des Croisiers. La victime a pu donner une description précise du voleur et de sa tenue vestimentaire”, précise le ministère public.

Pour les vols qualifiés et à l’étalage, le prévenu est en aveux. “C’était pour acheter de la drogue”, explique-t-il. Pour celui avec violence, par contre, il conteste. “Oui, la personne telle que décrite par la victime est bien identifiée sur les images des caméras de surveillance de la Ville. Mais j’ai beau les regarder, je ne reconnais personne tellement elles sont floues. Monsieur peut entrer dans des boutiques ou des voitures pour voler mais ce n’est pas quelqu’un de méchant”, indique son avocate Me Somers qui plaide l’acquittement pour ce vol avec violence et une peine de travail pour le reste.

Aux vols s’ajoute également la détention d’armes, en juillet 2021, d’un couteau et d’un katana. Pour l’ensemble de ces faits, le parquet de Namur requiert trois ans de prison avec sursis probatoire. Jugement le 22 décembre.