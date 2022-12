Cannabis : “Des achats groupés pour la famille”

Ce qui l’amenait devant le tribunal ce vendredi ? De la vente de stupéfiants, à Jemeppe-sur-Sambre, entre septembre 2018 et septembre 2020 et la détention de 3 grammes de cannabis, le 18 septembre 2020, date de son arrestation. “C’était plutôt des achats groupés en famille et pour quelques amis, pour payer moins cher.” Le prévenu a déjà été condamné pour infractions à la loi sur les stupéfiants en 2008 et 2010, mais aussi pour extorsion, rébellion et infraction à la loi sur les armes, en 2011. Vu ce pédigrée et les récents faits survenus, qui colorent le dossier, le substitut Seminara requiert à son encontre une peine de prison de 15 mois et une amende de 1000 euros. Le magistrat s’oppose à une éventuelle mesure de probation autonome.

Me Sine rappelle que le tribunal n’est pas saisi des faits les plus récents concernant son client.” Il a été très collaborant dans le cadre de l’enquête et s’est calmé depuis qu’il a rencontré sa compagne en 2019.” L’avocat plaide un sursis probatoire pour son client.

Jugement le 13 janvier.