Départ de Loïc Demarteau pour le MR : “un comportement aux antipodes de la bonne gouvernance”, selon DéFI

Pierre-Yves Dupuis et Julien Lemoine ne seront dès lors plus que deux à représenter DéFI au conseil communal de la Ville de Namur. Parallèlement, le transfert vient renforcer la majorité namuroise composée du MR, des Engagés et d’Ecolo.

DéFI a évidemment réagi à ce transfert surprise.” Sur le fond, il nous semble étonnant que l’ancien chef de groupe de notre parti à Namur, membre de l’opposition, soit désormais en total accord avec la politique menée par la majorité. En particulier sur le volet social et le budget communal pour lequel nous avons, à plusieurs reprises, pointé le manque d’effectivité et de cohérence dans la prise de considération de la classe moyenne et des indépendants namurois. Sur la forme, nous déplorons ne pas avoir été avertis de sa décision préalablement à son annonce officielle. Loïc Demarteau n’a jamais exprimé quelconque malaise au sein de notre formation, son rôle de chef de groupe le plaçant de facto comme le décideur final de nos votes au conseil communal”, a indiqué DéFI. “Nous rappelons également que Monsieur Demarteau, comme l’ensemble des mandataires DéFI, a signé une déclaration sur l’honneur indiquant qu’il remettait son mandat en cas de départ du groupe. De toute évidence, il n’entend pas respecter cet engagement. Ce type de comportement, hélas, est aux antipodes de la bonne gouvernance nécessaire aujourd’hui et fait partie des attitudes qui éloignent le citoyen de la politique.”

C’est désormais Julien Lemoine qui assume la fonction de chef de groupe du parti à Namur.