Esplanade de la citadelle de Namur : pour une histoire de cigarette, il tire et blesse 2 personnes

Plusieurs groupes de fêtards étaient rassemblés sur l’esplanade de la citadelle de Namur le 24 juillet 2021 lorsqu’une altercation a éclaté quand une des personnes présentes a demandé une cigarette au prévenu. Se sentant menacé, il s’est emparé d’une arme, un browning 357, qui se trouvait dans sa voiture. Il explique : “J’avais cette arme car j’avais été agressé 2 ans auparavant. Je les menaçais, mais ils avançaient vers moi. Nous étions 4 et eux devenaient de plus en plus nombreux, nous étions entourés, la scène a duré 7 à 8 minutes, j’avais peur. On tournait en rond. Mon parrain a alors réussi à me mettre dans la voiture, côté passager. Plusieurs d’entre eux sont alors venus me donner des coups, la voiture a démarré subitement et un coup est parti par accident.” Une seule balle a été tirée en direction de 4 personnes, elle a traversé la main d’une première victime avant de se loger dans le thorax d’une seconde.