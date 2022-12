Une soixantaine d’auteurs, tous issus de la Province de Namur, présenteront leurs productions : romans, livres jeunesse, poésies, nature, histoire, beaux livres photos,…

2022 marque donc le retour du salon du livre des auteurs namurois. Ce dernier n’a pu être organisé durant deux années de suite en raison du Covid-19. “Mais cette période de confinement a inspiré les auteurs. Plusieurs nous reviennent avec des nouveautés. D’autres seront présents pour la première fois, l’occasion de découvrir des auteurs moins connus mais si proches de nous”, indique l’organisation.

Une expo de romans courts et faciles à lire

Une exposition des livres de “La traversée” se tiendra en marge du salon. Cette collection propose des romans courts et faciles à lire destinés à un public adulte et ado faible lecteur. Catherine Barreau, Patricia Hespel et Jacqueline Daussin, trois auteures namuroises réputées, ont rédigé chacune un ouvrage pour cette collection. Elles seront présentes au salon, expliqueront leur démarche d’écriture et liront des extraits de leur ouvrage. Ces livres sont particulièrement intéressants pour les adultes qui, pour différentes raisons, ont des difficultés à lire des classiques. Les enseignants et animateurs découvriront aussi comment exploiter ces romans avec des classes, des groupes en formations.