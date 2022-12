Sambeville : elle avait succombé après avoir ingéré de la méthadone

Le tribunal correctionnel de Namur a prononcé lundi une peine de prison d’un an et une amende de 1000 euros assortie d’un sursis probatoire pour ce qui excède la détention préventive subie à l’encontre d’un prévenu à qui il était reproché d’avoir fourni de la méthadone à une personne qui a succombé après l’avoir ingérée et d’avoir fourni de la drogue aux participants à cette soirée. La circonstance aggravante de responsabilité dans le cadre du décès n’a pas été retenue par le tribunal. Une peine de prison d’un an et une amende de 1000 euros fermes ont été prononcées à l’encontre d’un second prévenu impliqué dans les mêmes faits mais défaillant lors de l’audience du 7 novembre.