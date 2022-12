Une conférence-débat sur l’énergie à Gembloux

“Entre l’explosion des coûts de l’énergie, la sortie du nucléaire prévue en 2025, l’intérêt de relocaliser la production d’énergie, l’engagement de l’Europe à devenir neutre en carbone pour 2050 et les impératifs environnementaux propres à chaque région, quel mix énergétique pour la Belgique dans le futur ? Et quel rôle pour les pouvoirs locaux et les citoyens qui souhaitent être acteurs de la production de l’énergie qu’ils consomment ? Ces questions essentielles seront donc mises en débat”, indique-t-on à la Province de Namur.

Des experts de tous horizons seront présents sur place pour animer la conférence et répondre aux questions.

Inscription obligatoire sur : https://www.province.namur.be/rencontrescitoyennes