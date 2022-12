Le 31e salon du vin et de la gastronomie de Namur aura lieu du 9 au 11 décembre.

Le Salon du Vin et de la Gastronomie de Namur continue à perdurer dans le temps grâce à l’énergie de son créateur et les nombreuses rencontres qu’il entretient. Alain Balteau, fondateur confie que ce sont les artisans qui travaillent la terre au quotidien, matière première aux richesses incommensurables qui lui donnent envie de faire perdurer ce salon annuel. “Pour les habitués, le Salon du vin et de la Gastronomie est un rendez-vous à ne pas manquer pour retrouver leur” vigneron coup de coeur”. Beaucoup restent fidèles au salon et à leur réputation, ce qui tisse un lien entre le visiteur et le vigneron. Pour les non-initiés, ce salon est l’occasion de rencontrer des viticulteurs enthousiastes qui se feront une joie de faire déguster leur vin et ses multiples déclinaisons.”