Un nouveau centre de formation sur les métiers du bois à Gesves

Le GAL Pays des Tiges et Chavées indique : “L’Espace-Bois est un atelier de formation en menuiserie. Il est installé dans un hangar mis à disposition par la Commune de Gesves, Ry des Fonds, à l’usage de l’ASBL ESPACES, un Centre d’Insertion Socio-professionnelle (CISP) reconnu par la Wallonie. Elle y accueillera annuellement une dizaine de stagiaires, des demandeurs d’emploi motivés à reprendre le chemin du travail. Les stagiaires vont y apprendre les rudiments de métiers en sous-effectifs, ici, en Cœur de Condroz où la forêt couvre jusqu’à un tiers de la surface du territoire et où les besoins locaux dans le secteur sont nombreux : abattage, débardage, sciage, façonnage, construction, réalisation, .”

L’Espace-bois est la concrétisation d’une idée qui mature depuis 2014 et vient compléter une offre de services d’insertion jusqu’ici limitée mais déjà existante avec le maraîchage biologique et la blanchisserie du CPAS de Gesves qui emploient des personnes en contrat Art. 60 § 7. L’Espace-Bois a pu voir le jour grâce à un partenariat entre l’ASBL ESPACES, les autorités communales de Gesves, le GAL Pays des Tiges et Chavées ASBL, la Wallonie et l’Europe. Ces partenaires ont allié leurs compétences, leurs finances et leurs volontés de rendre accessible localement une formation spécifique dont le territoire de Gesves, et ses alentours, a besoin.