Vente de stupéfiants à Namur : 6 mandats d’arrêt délivrés au mois de novembre

Pour l’ensemble de ces opérations de sécurisation, 100 policiers provenant de la Zone de Police et des renforts de la Police fédérale ont été engagés : le corps d’intervention, la police à cheval et la police des chemins de fer. La présence d’un représentant de l’Office des étrangers (SPF Intérieur) est également signalée. Les thématiques visées étaient : la vente et la détention de stupéfiants, la mendicité agressive, les rassemblements troublant l’ordre public et la consommation d’alcool sur la voie publique.

Durant ces opérations, 79 personnes et 12 véhicules ont été contrôlés. 8 arrestations ont eu lieu pour les motifs suivants : vente ou détention de stupéfiants, personne signalée à rechercher, séjours irréguliers et trouble de l’ordre public. Des petites quantités de produits stupéfiants, marijuana et cocaïne ont été saisies.

Parallèlement à ces actions de sécurisation urbaine, de nombreuses enquêtes judiciaires ont été menées dans le cadre de trafic de stupéfiants. Durant le mois de novembre, 6 mandats d’arrêt ont été délivrés à l’encontre de trafiquants impliqués dans 5 dossiers judiciaires distincts.

”La lutte contre le trafic de stupéfiants nécessite en effet une attention importante et particulière tant sur le terrain où opèrent les “petites mains” des trafiquants que de manière plus discrète pour démanteler les filières d’approvisionnement et de revente de ces matières illicites et dont le trafic génère un sentiment d’insécurité inacceptable. Cette thématique fait également l’objet d’une priorité de poursuites du Parquet de Namur.”

Complémentairement à ces opérations de sécurisation et enquêtes judiciaires, des actions particulières ont été menées durant le mois de novembre dans le cadre de thématiques spécifiques telles que la législation HORECA, la législation relative aux établissements de lavage de véhicules. Lors de ces contrôles au cours desquels la Zone de Police a bénéficié de l’appui du SPF Santé publique et du SPF Finances (Douanes), 18 personnes ont été contrôlées, ce qui a mené à 2 arrestations judiciaires.

Enfin, depuis le 25 novembre, un service spécifique Marché de Noël a été mis en place ; il mobilise entre 4 et 6 policiers de manière quotidienne à la surveillance du Marché de Noël et ses alentours.