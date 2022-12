Un homme poursuivi pour trafic de cocaïne et 12kg de cannabis : “Je ne suis pas Pablo Escobar”

Les questions posées concernent la vente de cocaïne et de 12 kg de cannabis entre avril 2018 et juin 2020 à Couvin. L’homme avait une vingtaine de clients, dont plusieurs mineurs. Pour le cannabis, il achetait par 25g. Il en revendait 20 et en gardait 5 pour lui. L’actif illégal est estimé à 60.000€ par le parquet de Namur, à 15.000€ par la défense. “Je me suis installé en région couvinoise et on a commencé à me demander des stupéfiants. Que voulez-vous que je vous dise d’autre ? Tout ça, c’est pour le profit que je l’ai fait. Par contre, je conteste les quantités. Je ne suis pas Pablo Escobar non plus”, explique l’individu.

Ce dernier a été libéré sous conditions après 15 jours de détention préventive. “J’avais des conditions ? ”, s’étonne-t-il lorsqu’on lui demande s’il les a respectées.

Le réquisitoire du parquet de Namur a néanmoins le don de secouer un peu le prévenu. “Que faire avec lui ? Il est récidiviste, consomme toujours et ne respecte pas les conditions. Il reste la prison ferme. ” 40 mois sont requis. “40 mois ? Je suis sur le cul”, réagit le prévenu la queue entre les jambes.

Ce dernier, qui consomme du cannabis depuis ses 17 ans, finira par marquer son accord sur des conditions probatoires. Jugement le 12 janvier.