La période est propice aux plantations. Celle-ci s’étire sur plus de 400 mètres au milieu des champs. Merisiers, chênes, châtaigniers et sorbiers s’alternent, entrecoupés de haies composées d’arbustes indigènes mélangés (Ndlr : Fusain d’Europe, sureau noir, aubépine, bourdaine, cornouiller mâle, églantier, noisetier, viorne obier et néflier). "Un véritable « corridor vert » pour permettre à la faune de se déplacer en toute sécurité dans cette zone de liaison du réseau écologique namurois. Outre cette fonction de protection de la faune, cette nouvelle plantation va permettre de limiter la formation d’axes de ruissellement", indique la Ville de Namur.

Ces plantations continues d’arbres et de haies sur l’ensemble du territoire namurois sont essentielles pour le maintien ou la restauration de la biodiversité, cet autre défi majeur de ce siècle avec celui du réchauffement climatique.

Le budget total de l’opération s’élève à 4.829 euros.