”J’ai depuis lors fermé mon atelier de découpe de gibier qui était contrôlé 16 à 20 fois par an pour 3 mois de fonctionnement. Le coût de ces contrôles était de plusieurs milliers d’euros par an, sans parler de la paperasse, des exigences et du fait que cet atelier devait ressembler à une salle d’opération. Dans ces conditions, ce n’est plus la peine de travailler. J’ai décidé d’arrêter, pour ma santé mentale et pour l’intégrité physique de ceux qui venaient me contrôler. En 27 ans de métier, je n’ai jamais empoisonné personne.”

Le substitut Herbay, évoquant des problèmes de traçabilité et des problèmes de numéros de lot, requiert une amende de 300 euros à l’encontre de l’indépendant. Ce dernier demande le bénéfice de la suspension du prononcé de la condamnation.

Jugement le 16 janvier.