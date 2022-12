Les faits qui leur sont reprochés se sont déroulés durant l’été 2020. Les prévenus ont diffusé des photos où on les voyait réaliser un repas à base de sept hérissons. Les animaux avaient été tués d’un coup de bâton sur la nuque, gonflés avec une pompe à air, avant d’être cuits puis dégustés au barbecue, sous forme de steaks. Depuis toujours, le hérisson est le symbole des membres de la communauté des gens du voyage, et le consommer est considéré comme un repas traditionnel au sein de ladite communauté, dont font partie 4 des 5 prévenus. “Cela fait partie de notre tradition, que cela plaise ou non”, aurait déclaré l’un d’eux aux enquêteurs.

Les prévenus ont expliqué que des amis français, dont ils n’ont pas donné les noms, avaient amené les animaux, déjà morts.

Le substitut Herbay requiert 2 mois de prison assortis d’un sursis pour chacun des 5 prévenus. “Les traditions sont une richesse, mais dans ce cas, celle-ci entre en contradiction avec la loi de la conservation de la nature et du bien-être animal, le hérisson étant une espèce protégée. Cette tradition est ancrée mais elle devra cesser.”

Le conseil des prévenus plaide une amende ou, à défaut, une peine de travail pour ses clients. Si la mise à mort des animaux est contestée, leur détention et leur consommation sont reconnues

Jugement le 16 janvier.