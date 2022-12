Le 8 novembre dernier, deux hommes et une femme ont comparu devant le tribunal correctionnel de Dinant. Les deux premiers sont poursuivis pour coups et blessures. La seconde pour menaces. Tous contestaient les faits qui leur sont reprochés. Oui, ils ont assisté à cette bagarre. Mais ils n’en ont pas été acteurs.

Me Delvallée, conseil d’un des prévenus, n’avait pas mâché pas ses mots à l’égard de l’enquête réalisée par les policiers. “Une enquête strictement à charge”, dans laquelle les agents auraient fait preuve d’un certain laxisme et de manquements dans certaines procédures. “Dans ce dossier, rien n’est clair”, disait l’avocat.

Un avis visiblement partagé par le tribunal correctionnel de Dinant qui a ordonné, ce mardi matin, la comparution de plusieurs témoins lors d’une prochaine audience.