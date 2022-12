Comment économiser l’énergie chez soi ? Des animations gratuites pour les Namurois et Namuroises

”Nous consommons une grande quantité d’énergie dans l’habitat pour le chauffage, l’eau chaude sanitaire, la cuisson, l’éclairage et les appareils électriques. Comment réduire cette consommation d’énergie (et donc les factures et émissions de CO2) sans perte de confort et sans investissement ? Sobriété, efficacité et utilisation des énergies bas-carbone sont trois clés qui, ensemble, peuvent constituer une solution de résilience dans l’habitat”, indiquent les instigateurs du projet.

Faire des économies d’énergie facilement

C’est dans ce cadre que la Ville de Namur propose des rencontres citoyennes. Ces animations sont principalement axées sur les comportements de tout un chacun. “Étant donné que demain nous n’aurons pas toutes et tous une maison passive avec des panneaux solaires et une voiture électrique, autant optimiser l’utilisation des appareils et équipements dont nous disposons actuellement !” Des animations sont prévues durant les mois de décembre et janvier. Elles sont accessibles à toutes et tous dans différentes entités namuroises et se dispensent plutôt en soirée afin qu’un maximum de citoyennes et citoyens puissent facilement y assister.

Un plan namurois d’économies d’énergie

L’initiative s’inscrit dans le cadre du plan namurois d’économies d’énergie, piloté par la Première Échevine en charge de la Transition écologique.” Parmi les objectifs visés par la Ville, il y a bien sûr le confort et la santé des Namuroises et des Namurois, la volonté de leur permettre de réduire leur facture énergétique mais également la volonté de répondre à la stratégie du Plan Air Climat Energie (PACE) de la Wallonie qui vise l’objectif de réduire de moitié les émissions de gaz à effet de serre d’ici 2030 et la décarbonation complète des logements pour 2050.”

14 décembre 2022, de 10h à 12h, Maison de Quartier Basse-Enhaive, rue Michiels 8 à 5100 Jambes. 19 janvier 2023, de 19h à 21h, Cafeteria du Hall Octave Henry route de Gembloux 224 à 5002 Saint-Servais. 25 janvier 2023, de 18h à 20h, La Bourse (salle Michaud), place d’Armes, à 5000 Namur.