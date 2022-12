Ecole Industrielle et Commerciale de Namur : la Ville de Namur passe le flambeau à la Province de Namur

Lors du conseil communal de ce 13 décembre, la reprise de cet enseignement communal vers la province a été actée et sera effective à partir du 1er janvier 2023 après le vote du conseil provincial de ce 16 décembre 2022. La reprise implique un changement de pouvoir organisateur pour l’EICVN mais elle n’a pas d’impact sur sa dotation et est sans incidence pour les étudiants. Par ailleurs, ce processus garantit une reprise de l’ancienneté du personnel par la Province. De plus, il n’y a pas de conflit au niveau de l’offre de formation entre l’Institut Provincial de Formation Sociale (IPFS) et l’EICVN. L’offre de formation en promotion sociale a toujours été non concurrentielle. L’intérêt des regroupements est aussi de pouvoir exporter sur d’autres implantations des formations qui ne s’y organisent pas. La volonté de la Province de Namur est de maintenir une offre de formation sur l’ensemble de son territoire. Celle-ci n’a pas de plan prédéfini toutefois le bail emphytéotique lié à ce changement de pouvoir organisateur devrait permettre d’obtenir des subsides pour la rénovation du bâtiment accueillant conjointement l’EICVN et l’EMAP – École des Métiers et des Arts de la Province de Namur sis Rue Pépin 2b.

”C’est confiants que nous actons cette reprise. Des garanties ont été données. Je suis convaincue que ce processus proactif et constructif entamé depuis quelques mois constituera une réelle plus-value aussi bien pour l’enseignement de promotion sociale du bassin namurois que pour le personnel et la pérennisation de l’école industrielle et commerciale. Elle devrait connaître un nouvel élan que la Ville de Namur ne pouvait plus fournir. Elle le mérite”, conclut l’Echevine Scailquin en charge de la promotion sociale.