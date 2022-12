Jeux vidéo : un studio namurois lève 200 000 euros pour créer un jeu historique avec la technologie blockchain

Aujourd’hui, ces jeunes entrepreneurs viennent de lever plus de 200 000 euros pour compléter ce premier projet et bouillonnent d’idées pour de futurs jeux. La sortie de Shattered Time est prévue pour fin 2023. Entre l’école et devenir patrons d’un studio, les fondateurs de Deltatime ont eu la chance de compter sur l’accélérateur étudiants Linkube (BEP), ainsi que sur des services de conseils de Nicolas de Kerchove pour la partie présentation et levée de fonds dans le secteur du jeu vidéo.

Comme le dit Jolan, cofondateur et CEO de Deltatime Studio : “Nous sommes très heureux d’enfin pouvoir vivre de nos rêves. À la sortie de l’école, nous nous demandions encore si nous allions pouvoir travailler dans le secteur de nos rêves qu’est le jeu vidéo. Pendant longtemps, nous étions complètement dépendants de nos économies, de nos proches et petits jobs d’étudiants pour survivre et avancer. Si nous sommes arrivés jusqu’ici, outre la passion et le travail, c’est aussi grâce à des structures professionnelles comme Linkube (BEP) qui nous ont aidés à nous structurer, ainsi que des conseils spécialisés comme ceux de Nicolas de Kerchove qui nous ont aidé à bien pitcher, à avoir des introductions et surtout lever des fonds pour nous consacrer temps plein à notre passion”.

Le jeune studio propose également des services de développement pour des entreprises tierces, tels que la création d’applications mobiles, PC ou consoles mais aussi la sous-traitance de certains corps de métier du jeu vidéo.