Marché de Namur : création d’une section pour la production locale

Le nouveau règlement adopté au conseil communal de ce 13 décembre 2022 est le fruit d’un travail collaboratif avec le comité de concertation des marchés de Namur et la Ville de Namur. “Les changements ont pour objectifs d’améliorer l’information aux clients, accroître la qualité et la diversité des marchés, soutenir la production locale, faciliter l’accès pour les marchands occasionnels via un préenregistrement administratif.”

Les prix devront désormais être affichés avec une unité de référence : kg/mètre/unité. Certains affichages par 250g ou 500g pouvaient induire en erreur. Les étals devront par ailleurs être limités à 3 types d’articles maximum. Une définition concertée des catégories permet ainsi la spécialisation des emplacements et permet d’obtenir une diversification qualitative de l’offre.

La création d’une section pour la production locale a également été actée. “Ce choix a nécessité un travail sur la définition en elle-même en accord avec la Wallonie, La Ville de Namur et le comité des ambulants. Confrontés à des producteurs locaux qui ne trouvaient pas de place sur le marché et ne pouvaient espérer un abonnement à brève échéance, cette solution apporte une réponse à une liste d’attente déjà longue et une demande de la clientèle. Elle intègre la démarche communale pour une ceinture alimentaire et une agriculture durable. En spécialisant certains emplacements dont les productions locales comme une catégorie spécifique, un maraîcher namurois ne doit pas passer après un “revendeur de fruits et légumes exotiques bruxellois”. Il s’agit de 2 listes d’attentes distinctes. Nous pouvons maintenant présenter aux clients les deux options : local ou non.”

La ville poursuit : “Le Marché de Namur se veut être un gage de qualité, de sécurité et de proximité. Arnaques, comportements irrespectueux envers les placiers, produits non qualitatifs peuvent maintenant être mieux contrôlés car chaque ambulant sera enregistré et tous les contrôles de conformité se feront en amont. Les vendeurs occasionnels devront se présenter au préalable auprès de l’administration pour mettre en ordre leur dossier. Pratiquée dans d’autres communes pour simplifier le travail des services communaux, cette étape en amont du marché facilite l’accès à un emplacement le jour j en cas de désistement. En cas d’abus, il sera plus facile d’éviter la récidive.”

Le nouveau règlement prévoit également une légère modification des horaires ainsi que des sanctions plus précises et progressives. Le travail sur les horaires du marché de Namur s’est fait aussi en concertation entre les contraintes de la Police et la réalité des ambulants : sécurité lors du déballage et du remballage, horaires de début de vente… Ce règlement sera applicable à partir de début 2023. Il n’a pas d’impact sur les habitudes de la clientèle qui est attendue avec plaisir sur les 7 marchés hebdomadaires namurois dont celui du centre-ville ouverts ces 24 et 31 décembre 2022 de 8h à 13h.