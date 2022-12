Un habitat groupé pour les personnes atteintes d'Alzheimer à Fosses-la-Ville

Le premier habitat groupé wallon dédié aux personnes atteintes d'une maladie de type Alzheimer a été inauguré mardi à Fosses-la-Ville. Ses premiers occupants s'y établiront début 2023. L'initiative vise notamment à offrir une alternative aux maisons de repos, "pour qu'il soit possible de vivre dignement avec une maladie d'Alzheimer dans un lieu que l'on a choisi et où l'on se sent bien".