Vers une « smart » Cité des métiers, rue Rogier

Le projet de pôle emploi et formation est relancé. Une convention qui liera la Ville et le Forem a été mise à jour. Elle mentionne notamment la création d’un service numérique baptisé la Digital factory. Ce qui permet de décrocher un subside supplémentaire bienvenu.

D’aucuns pensaient le projet endormi, voire totalement mis de côté. Il n’en est rien. La Cité des métiers verra bel et bien le jour dans le quartier Rogier, en lieu et place de l’actuel parking qui fait le coin avec la rue Lucien Namêche, et où les véhicules cohabitent avec une friterie. "On peut désormais dire que cela va se faire", indique Vincent Maillen, président soulagé et optimiste...