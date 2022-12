La fin de deux chantiers prévue au printemps 2023

Le premier état des lieux concerne la réhabilitation du pont supérieur à la N5 à hauteur de Somzée (Walcourt), qui a débuté à l’automne 2021. “La face supérieure du pont a été réhabilitée permettant de circuler sur la voirie selon les conditions habituelles. Par contre, la réhabilitation de la face inférieure est en cours depuis la fin du mois de septembre. Sur la N5, à hauteur du chantier, la circulation s’effectue sur une voie dans chaque sens. ” La fin du chantier est prévue pour le printemps 2023. Budget : 485.000€ HTVA.

Le second concerne le chantier de réhabilitation et de sécurisation de la rue de Neufchâteau (N40) à Arlon, en cours depuis le lundi 13 septembre 2021, entre le carrefour formé avec la rue Numa Ensch-Tesch et le giratoire Drayton. Depuis le 27 octobre dernier, les travaux portent sur le côté pair de la nationale depuis le rond-point Drayton jusqu’à la rue Scheuer.

Ils consistent principalement à réhabiliter la voirie entre le carrefour formé avec la rue Numa Ensch-Tesch et le giratoire Drayton ; réaliser un rond-point au carrefour formé par la rue de Neufchâteau et la rue de Saint-Dié ; aménager un terre-plein central arboré ; créer deux pistes cyclables ; réaménager les trottoirs, les emplacements de stationnement, les zones d’embarquement et de débarquement des usagers des bus ; adapter les trottoirs et zones de franchissement de voirie à la mobilité douce.

Pour rappel, ce chantier a été précédé par des travaux portant sur les impétrants qui consistaient principalement à déplacer et/ou rénover des lignes électriques ou téléphoniques ainsi que des conduites d’eau et de gaz.

La fin du chantier est prévue dans le courant du printemps 2023. Budget : près de € 1,2 million HTVA dont : € 755.000 HTVA à charge de la SOFICO (maître d’ouvrage) ; € 408.000 HTVA à charge de la Ville d’Arlon et € 37.000 HVTA à charge du TEC.