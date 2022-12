Lancement de la campagne de prospection géophysique en vue de déterminer la présence de réservoirs géothermiques

L’objectif est de déterminer la présence de réservoirs géothermiques (Ndlr : L’énergie géothermique est une énergie emmagasinée sous forme de chaleur sous la surface de la terre) dans les provinces de Namur et du Luxembourg, afin d’arriver à une indépendance énergétique accrue en Wallonie. En tout, une distance totale de près de 67 km sera parcourue à raison de 5 à 6 km par jour par des camions vibrateurs qui sonderont le sous-sol. Ceux-ci vont générer des ondes et leurs réflexions seront enregistrées par des capteurs qui permettront de donner une image de la structure du sous-sol.

Le convoi a démarré son exploration au nord de la ligne 1 à Andenne-Fernelmont, et la longera ensuite vers le sud, jusqu’à Marche-en-Famenne. Dans le futur, une seconde exploration est prévue. Elle concernera la ligne 2, de Jemeppe-sur-Sambre à Florenne/Onhaye, en passant par Fosses.

La géothermie profonde présente de nombreux avantages. Elle constitue une ressource renouvelable et stable. Quelles que soient les conditions climatiques, cette solution est disponible en permanence. Son impact environnemental et sur le paysage est très faible. Elle est également économiquement rentable et même avantageuse sur le long terme. Cette source de chaleur pourrait représenter une source d’énergie locale solide pour la Région.